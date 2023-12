Câmeras de mercearia flagram brutal assassinato em Macapá

Crime ocorreu no Bairro Ipê, na zona norte da capital do Amapá.

Da REDAÇÃO

Um jovem de 21 anos foi brutalmente assassinado com vários tiros na zona norte de Macapá. O crime ocorreu na tarde de sábado (30), por volta de 15h, na Avenida Angelim, Bairro do Ipê. Carlos Eduardo Viana Medeiros morreu na hora com vários disparos na cabeça.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. O que estava como passageiro, desceu e entrou correndo na mercearia, para evitar que a vítima escapasse.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda ação do assassino. O Portal SelesNafes.com teve acesso às filmagens, mas decidiu não publicar o vídeo em razão das fortes cenas de violência.

Nas imagens é possível ver que Carlos Eduardo está lanchando no minibox. Ele consome um iogurte, enquanto olha, aparentando estar desconfiado, para todos os lados. Ele parecia saber que poderia ser atacado.

Inicialmente alerta, ele se distrai ao baixar a cabeça abrir um bombom e só percebe a aproximação do atirador quando o assassino já está bem próximo. A vítima ainda tenta correr, mas não dá mais que dois passos antes de ser atingida pelos primeiros disparos e cai.

Um cliente que escolhia produtos nas prateleiras nem percebe que um homem armado se aproximou. Ele apenas corre para os fundos do estabelecimento quando escuta o primeiro disparo. Enquanto isso, o assassino se aproxima da vítima já caída e descarrega a munição da pistola no alvo.

Quando as munições acabam, ele sai de cena, mas não para ir embora. Havia ido apenas recarregar a arma e retorna para mais disparos na cabeça da vítima até a munição acabar novamente.

Um funcionário da mercearia que estava atrás do caixa, e na frente da cena do crime, ficou encurralado. Sem conseguir correr para longe, ele apenas leva as mãos aos ouvidos por causa dos tiros e se abaixa atrás do balcão do caixa.

O atirador, que estava de capacete, corre até a motocicleta onde o comparsa lhe aguardava e os dois fogem.

As Polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local. Militares do 2º Batalhão fizeram várias buscas nas redondezas, mas nenhum suspeito foi localizado ou identificado. A Polícia Civil assumiu as investigações.