Caminhão de combate a incêndio dos Bombeiros pega fogo em Macapá

O caso ocorreu no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Um caminhão do Corpo de Bombeiros do Amapá teve um princípio de incêndio enquanto estava estacionado durante o atendimento de uma ocorrência no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

O sinistro aconteceu nesta terça-feira (5) e chamou a atenção de populares, que logo acionaram as câmeras dos celulares. Os vídeos ganharam as redes sociais rapidamente.

A viatura é destinada a combater incêndios. O comandante-geral do CBM-AP, coronel Veríssimo, acredita que as chamas tenham surgido a partir de problemas elétricos no veículo.

“Ainda não tenho informações mais detalhadas, mas tudo indica que foi uma pane elétrica que causou o fogo. Mas ainda vai ser feita a perícia que vai determinar a real causa”, afirmou Veríssimo.

O coronel ressaltou que a situação foi rapidamente controlada pelos militares e as chamas causaram danos apenas nos faróis, para-choque e porta dianteira. Ele assegurou que não houve maiores prejuízos. A equipe de serviço não sofreu nenhum ferimento.

Após ser retirado do local, o caminhão foi encaminhado para os reparos. O comandante-geral também informou que já tem outra viatura que vai atuar no lugar da danificada e que o serviço não será prejudicado.