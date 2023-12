Campanha arrecada itens de saúde e higiene para pessoas em situação de rua em Macapá

Moradores em situação de rua precisam de lençóis, agasalhos, roupas, mochilas e itens de higiene, que serão entregues próximo ao Natal.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Para minimizar os efeitos do inverno e dar conforto para pessoas em vulnerabilidade social, uma campanha de doação de roupas, cobertores e itens de higiene foi iniciada nesta quarta-feira (6) em Macapá. Os materiais doados serão distribuídos próximo ao Natal em uma programação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Podem ser doados roupas adultas – preferencialmente masculinas –, como moletons, sapatos, cobertores, colchonetes, mochilas e itens de higiene pessoal como absorventes, creme dental e escovas de dentes, desodorantes, shampoo e condicionador. Os itens serão destinados a mais de 200 pessoas atendidas pelo serviço Consultório na Rua.

“Compreendemos que uma das formas de cuidado é a forma que conseguimos nos vestir, quando pensamos em frio e inverno. É um dos objetivos da campanha. Como muitos ainda não têm casa e nem o aluguel social, que possam ter um pouco mais de conforto para dormir com roupas, agasalhos e colchões”, comentou Luana Nunes, diretora do Departamento de Saúde Mental da Semsa.

As doações podem ser feitas até 20 de dezembro em qualquer Unidade Básica de Saúde, no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, no Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi) e em qualquer período do ano na Secretaria Municipal de Saúde.

“Durante as rondas itinerantes do Consultório na Rua percebemos uma dificuldade das pessoas em situação de rua de adquirirem roupas e sapatos, por isso resolvemos fazer a campanha. Faremos uma programação depois ceia, uma noite de Natal, para distribuirmos os kits”, explicou a secretária Municipal de Saúde, Erica Aymoré.

A população atendida é predominantemente composta por pessoas em situação de rua, profissionais do sexo e usuários de entorpecentes que passam um tempo prolongado nas ruas, de acordo com a secretária.

Eles são localizados pelo serviço Consultório na Rua, que oferece atendimento médico itinerante em rondas pelas zonas norte e sul.

“Eles (pessoas em vulnerabilidade) se sentem mais seguros por terem dificuldades para entrar nas UBS, relatam preconceito de outros pacientes por estarem muitas vezes sujos. Eles recebem medicação, vacinas e se necessário são encaminhados para atendimento especializado”, concluiu a secretária.