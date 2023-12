Cantata Natalina comemora aniversário de Santana

Este ano, o tema do evento será Jesus, a alegria para mundo, no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A 11 dias para o Natal, o clima da data já contagiou a cidade de Santana, que este mês está de aniversário. Uma vasta programação está sendo preparada, incluindo a Cantata Natalina que chega a sua 3ª edição nesta quinta-feira (14). Este ano, o tema escolhido foi “Jesus, alegria para o mundo”.

Organizado pela prefeitura, o evento será realizado na Praça do Fórum. Ao contrário do ano passado, quando a chuva atrapalhou a presença do público, este ano são esperadas mais de 500 pessoas.

“A expectativa é das melhores possíveis. Estamos vivendo um momento e uma rotina única de ensaios. Chega a dar o frio na barriga até chegar este momento”, relata Elaine Araújo, que é regente do coral da Fundação de Cultura.

Segundo Ester de Paula, uma das organizadoras, oito corais formados por crianças, jovens, adultos e idosos irão se apresentar. Para ela, a união da cantata natalina com o aniversário, celebra um momento histórico para o município, que completa 35 anos de fundação.

“Aguardamos o ano todo para este momento. É quando as instituições que possuem seus corais se reúnem, ensaiam e se apresentam, num momento muito bonito. Este ano, espero que tudo saia como planejamos e todos estão convidados”, afirmou.

Programação

18h00

– Coral Boa Nova

Igreja Batista Betel

Regente: Ediele Silveira

– Coral Guerreiras

Ministério da Assembleia de Deus

Regente: Dulcy

– Coral Bondade de Deus

Escola Jardim de Deus

Regente: Jacilene Almeida

– Coral AD Betel

Igreja Assembleia de Deus

Regente: Ryan

– Coral Vozes da Amazônia

Paróquia São Pio e Luiz Monza

Regente: Mauro Luiz

– Coral Santa Cecília

Paróquia Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Santana

Regente: Regina Silva Gonçalves

– Coral da Fundação de Cultura

Regente: Elaine Araújo

– Coral do Centro da Pessoa Idosa

Regente: Oziel