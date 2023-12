Carabao, Geraldo Azevedo e Leonardo são confirmados pelo governo na festa da virada

A aparelhagem paraense que bateu recorde de público no Amapá durante a Expofeira estará de volta.

Por IAGO FONSECA

Após 4 anos, a festa da virada amapaense está de volta e será realizada simultaneamente em três lugares de Macapá.

Os artistas sertanejos Ana Castela e Leonardo, os cantores de MPB Zeca Baleiro e Chico Cézar e mais seis artistas nacionais foram as atrações confirmadas pelo Governo do Amapá, nesta sexta-feira, 1º de dezembro. Quem também estará de volta a Macapá será a aparelhagem de som Carabao, recordista de público no Amapá, que reuniu mais de 300 mil pessoas em uma noite da Expofeira deste ano.

Serão três dias de comemoração a partir das 19h com 10 artistas nacionais e 50 locais, a serem anunciados, distribuídos no anfiteatro da Fortaleza de São José, Fazendinha e na zona norte, em área a ser anunciada de Macapá.

“Os shows serão totalmente gratuitos. Os fogos na virada seguirão as normas das cidades e não serão explosivos, mas pirotécnico. Vamos fazer uma parceria tripartite para o investimento. O governo do estado entra com 25% com a estrutura de palco e som. O Ministério do Turismo pagará os cachês dos artistas e teremos a participação da iniciativa privada que poderão explorar o espaço para ajudar na composição desses custos”, declarou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

A aparelhagem Carabao e o Trepidante de Macapá vão agitar a zona norte da capital no dia 30, enquanto Zeca Baleiro embala melodias na praia da Fazendinha.

Já Chico Cézar & Geraldo Azevedo, Ana Castela, Leonardo, Zé Vaqueiro e Escolas de Samba do Amapá farão o show da virada na noite de 31, com show pirotécnicos de 10 minutos na orla da cidade na meia-noite.

As programações encerram na primeira noite de 2024, 1º de janeiro, com apresentações dos artistas Tiee, Mari Fernandez e Felipe Amorim no anfiteatro da Fortaleza.

Com grandes shows nacionais e espera por grande público, a Secretaria de Cultura do Amapá anunciou que busca as autorizações junto ao Iphan para utilizar o espaço lateral do monumento, feito para programações culturais.

“Há uma dificuldade de entendimento pelos episódios passados que eram realizados sem autorização e diálogo com o Iphan. A Fortaleza é vinculada à secretaria de Cultura, respondemos pelo zelo e cuidado com o equipamento. Já solicitamos todas as autorizações necessárias e aguardamos a finalização do processo com o Iphan. Até o início da programação teremos todas as autorizações”, afirmou Clícia Di Miceli, secretária de Cultura.

As estruturas do evento serão custeadas pelo governo do estado, com comercialização de camarotes, enquanto o Ministério do Turismo, o setor privado e o senador Davi Alcolumbre custearão 75% dos investimentos, incluindo o pagamento dos artistas. Os valores não foram divulgados.

“Se queremos tornar o Amapá um destino turístico na Amazônia é necessário colocar o estado no rol de locais com grandes eventos. O Réveillon é um produto turístico que atrai pessoas do mundo todo, fomenta a economia local, gera renda e emprego”, comentou a Anne Monte, secretária de Turismo.

Segundo o governo, haverá um esquema de segurança pública, com escala remunerada aos servidores, para assegurar todos os eventos de virada do ano nos municípios, incluindo a capital.