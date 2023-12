Carabao, MMA e corrida marcam virada do ano em Tartarugalzinho

VIRADA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Corrida de Rua, inaugurações e MMA completam a programação do réveillon

O município de Tartarugalzinho, distante 222 km de Macapá, preparou uma grande programação para marcar a virada do ano. O destaque ficará por conta do show da aparelhagem paraense Carabao, mas haverá outros eventos como confrontos de MMA e até uma corrida de rua.

A programação começa na sexta-feira (29) com inaugurações de obras públicas, como a UBS Ipojucan, Academia da Saúde e Prédio das Vigilâncias.

No sábado (30), ocorrerá o circuito North Extreme Cagefighthing (NEC), que promete elevar a adrenalina com lutas empolgantes.

No domingo (31), haverá a “Corrida da Virada”, com percurso de 5 km. E à noite, na virada, entrará em cena a aparelhagem Carabao, marcando a passagem para 2024.

A festa tenta superar as dificuldades de Tartarugalzinho, o primeiro município do Amapá a decretar situação de emergência por causa da estiagem. De acordo com a prefeitura, o objetivo do evento é impulsionar a economia da região, oferecendo entretenimento de qualidade e momentos de alegria para os habitantes locais e visitantes que escolheram a cidade para celebrar o Réveillon.

A maior parte das despesas será de empresas e governo do Estado.