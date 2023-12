Carros de luxo comprados com ouro do AP são apreendidos pela PF

Veículos, ouro e prata foram apreendidos em São Paulo, Santo André e Balneário Camboriú

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na manhã desta sexta-feira (1º), na Operação Eldorado, da Polícia Federal, que investiga no Amapá o contrabando de ouro para outros países, além de lavagem de dinheiro e outros crimes. Mais de R$ 2,1 milhões em produtos foram apreendidos.

Carros de luxo e joias de ouro foram apreendidos em três cidades: São Paulo (SP), Santo André (SP) e Balneário Camboriú (SC). Desta vez, não houve mandado para o Amapá. Foram apreendidos:

Ouro – R$ 32.270

Prata – R$ 1.250

Veículos:

Porsche Cayenne – R$ 587.500,00

Porsche 911 Carrera – R$ 1.356.320,00

Volkswagen T-Cross TSI -R$ 146.460,00

Total: R$ 2.123.800,00

De acordo com a PF, a ação de hoje é um desdobramento da Operação Au92, de 2022, que investiga o comércio ilegal de ouro e urânio no Amapá. No ano passado, 11 mandados foram cumpridos com oito prisões preventivas no Amapá, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Os materiais apreendidos na Au92 revelaram indícios de que empresas do Amapá e de outros estados compram o minério, nacionalizam o produto e enviam a outros países.

“Além da aquisição de ouro extraído ilegalmente no país, cujo um dos locais é o Amapá, essas pessoas são suspeitas de adquirir ouro proveniente de países da África, especialmente Serra Leoa, e nacionalizá-los, dando uma falsa roupagem de legalidade à produtos de origem não declarada”, informou a PF.

A PF afirma que o grupo há comercializou várias toneladas de ouro. Os crimes investigados são de usurpação de bens da União, organização criminosa, receptação dolosa e lavagem de capitais.