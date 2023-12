Centros comerciais ganham reforço policial e vídeo-monitoramento

Reforço inclui vídeo-monitoramento e rondas até o fim de dezembro, centros de Macapá e Santana.

Por IAGO FONSECA

As ruas dos centros comerciais do Amapá recebem um reforço policial durante dezembro. A Operação Papai Noel da Polícia Militar do Amapá busca reforçar o policiamento nessas áreas para coibir a criminalidade durante o período de vendas para festas de fim de fim de ano.

Com concentração principal em toda área comercial de Macapá e Santana, os militares farão rondas a pé e com viaturas próximo às lojas, bancos, pontos turísticos e áreas de grande circulação de pessoas.

“Nosso objetivo é aumentar sensação de segurança e diminuir os índices criminais. Sabemos que nesse período festivo as vendas aumentam e a circulação de dinheiro também, por isso, atuaremos com mais essa ostensividade com o objetivo de coibir ações criminosas que venham a ocorrer”, explicou o major Ademar, do 6° batalhão da PM, unidade responsável pelo centro de Macapá.

A operação segue até 31 de dezembro com abordagens preventivas e repressivas de pessoas e veículos suspeitos. Também haverá fiscalização do trânsito.

Os policiais serão distribuídos em três turnos nas vias comerciais. Eles atuam dentro forma conjunta com um ônibus equipado com vídeo-monitoramento, que também observará o movimento nas ruas da capital.

“Caso o policial não consiga deter a pessoa em ações suspeitas, passará a informação para a viatura mais próxima, que fará buscas até identificar e abordar, para verificar se a denúncia tem efetividade, se é somente um cidadão em atitude suspeita ou deveria fato um criminoso”, concluiu o major.