Chuvas atrapalham vendas na Praça de Fátima

Comerciantes querem que a prefeitura construa coberturas no local

Por CAROLINA MACHADO

Com a chegada das chuvas, empreendedores de estabelecimentos gastronômicos da Praça de Fátima têm motivos para se preocupar todas as noites. A chuva tem molhado mesas, cadeiras e espantado a clientela.

Um dos empreendedores que vende comidas típicas no local, Jordan Amorim, conta que quando chove não há onde os clientes sentarem, e isso atrapalha as vendas no local.

“Fico preocupado porque temos funcionários para pagar e dependemos do movimento para pagar eles”, afirmou.

Jordan reconhece que o projeto arquitetônico das estruturas dos dois quiosques, apresentado pela prefeitura, não contemplava cobertura, e que se deparou com o problema após as chuvas.

“Diante disso, chamamos as equipes da prefeitura, que vieram até aqui. Eles disseram há umas duas semanas que iriam se reunir e fazer a cobertura, mas até agora, nada”, lamentou.

O Portal SelesNafes.Com informou a Secretaria de Municipal de Obras (Semob) sobre o assunto. A Semob informou que realizará “um relatório situacional das necessidades para construção de cobertura dos quiosques da Praça Nossa Senhora de Fátima e, posteriormente, buscará recursos para execução dos serviços. A Semob possui um canal imediato com os munícipes. Para sugestões, reclamações e outras demandas, a Ouvidoria da Secretaria está disponível por meio do número (96) 98813-4923”.