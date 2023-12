Clécio conclui e entrega novo HE de Santana, em obras há 17 anos

Unidade tem 169 leitos, incluindo de UTI e clínicos.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA, de Santana

A população de Santana, a 17 km de Macapá, recebeu um novo complexo hospitalar com 169 leitos para atendimento adulto e infantil, incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A nova estrutura foi entregue na manhã desta quinta-feira (21).

O Hospital de Emergências ‘Raimundo Cordeiro Rocha’, que esteve em obras por 17 anos, está estruturado com sala vermelha, enfermarias, farmácia, centro cirúrgico e maternidade.

A partir da sexta-feira (22), todas as atividades médicas já estarão alocadas no Pronto Atendimento Adulto e no Infantil, bem como a maternidade, clínica médica e UTI Neonatal, de acordo com a secretária de Saúde do Amapá, Silvana Vedovelli.

“Nós teremos um total de 201 leitos aqui dentro do hospital, quando o complexo todo estiver pronto. A partir da próxima semana, daremos início na reforma na parte central do hospital. Isso vai reduzir a demanda de atendimentos também no nosso hospital de emergência em Macapá, porque os pacientes vão ser atendidos aqui com um número maior de leitos, com melhor acolhimento”, explicou a secretária.

Além dos leitos, o complexo possui recepção, triagem, ambulatório, consultórios, sala de emergência e de medicamentos. Há também entradas específicas para ambulâncias para a área adulta e infantil. O hospital também atenderá demandas de Mazagão, segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“Essa obra, aqui, tem vários significados. A retirada da tenda, por exemplo: quando começamos a desmontar aquela tenda da frente do hospital, eu vi um sentimento comum de que todos queriam que ela saísse, que ela representou um momento. Então, com muito respeito, nós retiramos a tenda para que ela não volte mais e que nós tenhamos aqui uma estrutura permanente de hospital mesmo”, enfatizou o governador.

A reforma do complexo foi retomada em fevereiro de 2021 com recursos do Tesouro Estadual, na casa dos R$ 41 milhões. Desses, R$ 10 milhões foram investidos somente em 2023, segundo o Governo do Amapá.

O HE de Santana recebeu o nome de Raimundo Cordeiro da Rocha, uma homenagem em memória de um dos moradores mais conhecidos na região, o primeiro empreendedor a abastecer com carne de gado a comunidade santanense.

“Exerço a função de médico aqui no hospital quando não estou em mandato. Para mim, é uma grande emoção, é uma grande alegria. Esse Pronto Socorro recebeu o nome do meu pai, que eu agradeço, mas o mais importante é o atendimento à população, que precisava dessa adequação, essa humanização e modernidade”, declarou o prefeito de Santana, Bala Rocha.