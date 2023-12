Randolfe e Clécio confirmam 13º do ‘Amapá Jovem’

Benédito inédito será pago a 10 mil jovens

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou nesta sexta-feira (1º) o benéfico do 13º do programa Amapá Jovem, com recursos garantidos pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido). O projeto segue agora para votação em caráter de urgência na Assembleia Legislativa para que o benefício seja pago ainda neste mês.

O benefício é inédito, e vai alcançar 10 mil jovens. Randolfe destinou R$ 1,7 milhão para o pagamento.

“Esse pagamento do 13o é um justo presente para aos jovens amapaenses, um inventivo, mas também é fomento ao comércio local”, avaliou o senador.

O senador ajudou na construção do Projeto de Lei que vai modernizar um dos principais programas do Governo do Amapá.

Segundo a Secretária de Juventude (Sejuv, a reformulação do programa vai atender aos jovens de maneira mais eficiente.

“A criação de novos eixos do Amapá Jovem vai garantir que o recurso a quem realmente precisa”, contou a secretária Priscila Magno.