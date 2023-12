Clécio entrega Norte-Sul completa e com novo nome

A via AP433 interliga as zonas norte, sul e oeste de Macapá

Por IAGO FONSECA

As obras da rodovia que interliga a zona norte à zona sul de Macapá foram concluídas e entregue à população na tarde deste sábado (16). A Rodovia do Centenário, antiga ‘Norte-Sul’, homenageia os 106 anos da Assembleia de Deus – A Pioneira no Amapá.

Iniciada há 12 anos, a AP 433 possui 7 km de extensão com três faixas de rolamento em cada sentido, ciclovia com blocos de proteção, sinalização vertical e horizontal, calçamento e mais de 560 pontos de iluminação.

Para o pastor Iaci Pelaes, presidente da Assembleia de Deus do Amapá, a homenagem ao centenário simboliza a representação e união dos cristão no estado.

“Com essa nomenclatura todo o segmento cristão está representado, todo o povo do Amapá. A Assembleia de Deus chegou aqui em 1917, saindo de Belém pela avenida das águas, o Rio Amazonas. É um momento histórico, simbólico e representativo para todos nós, é motivo de muita alegria”, discursou o pastor.

Além do novo nome oficial, promulgado em lei, o trecho recebeu a nomenclatura de AP 433 por ser uma via de interligação entre uma BR e uma outra rodovia, bem como faz referência à idade de Jesus Cristo, símbolo do cristianismo, segundo o secretário de Transportes do Amapá, Valdinei Amanajás.

“Essa rodovia interliga não só o centro de Macapá, como as zonas norte, a sul e a oeste. Isso nos traz segurança também na trafegabilidade, que nós tivemos uma grande dificuldade no passado, além de fazer parte do arco metropolitano que interliga três principais municípios, Macapá, Santana e Mazagão”, afirmou o secretário.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a integração fortalece o arco metropolitano de Macapá com o acesso rápido às regiões distantes da capital.

“Nós temos aqui a maior obra de mobilidade urbana do Amapá. Ela serve inicialmente a região metropolitana, mas diz respeito a todo o estado. Quem gastava trinta minutos para vir da zona norte até à zonas sul hoje gasta seis, sete minutos”, declarou o ministro.

Segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a Rodovia do Centenário faz parte, junto com o Viaduto da Integração, do Arco Metropolitano da Integração, projeto que engloba também a duplicação do Km 9 e de duas novas rodovias que ligarão os bairros do Goiabal e Coração à Rodovia Josmar Pinto.

“As pessoas já usam a Norte-Sul desde o ano passado e usam bastante. Agora com as obras da Sérgio Arruda estão usando ainda mais, por isso hoje é uma festa apenas para entregar, para homenagear todos aqueles que se envolveram nessa obra e apenas finalizá-la”, concluiu o gestor.

A via recebeu no último ano serviços de terraplenagem, drenagem, construção de galerias, pavimentação asfáltica, iluminação, sinalização, urbanização, ciclovia e iluminação.

O investimento é da construção, junto com o viaduto na Rodovia Duca Serra, somam R$ 130 milhões do Tesouro Estadual e gerou 430 empregos diretos e indiretos, de acordo com o governo do Amapá.