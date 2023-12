Cliente pede CPF na nota fiscal e ganha R$ 50 mil

Riane conversa com a direção do programação por vídeo chamada durante último sorteio do ano do programa Nota Macapá

Por IAGO FONSECA

Entre mais de 7 mil notas fiscais de serviços, uma emitida durante a visita à uma clínica médica, após um exame que custou R$ 180, no Centro de Macapá, garantiu o presente de Natal de Riane Ferreira Moraes da Silva, que pediu o CPF na nota fiscal. O sorteio ocorreu nesta sexta-feira (22), no programa Nota Macapá.

Moradora do Bairro Jardim Felicidade ganhou R$ 50 mil. Foi o último sorteio de 2023 do programa, no Mercado Central, no centro histórico da capital.

“Estou super contente e já deixo o meu agradecimento. Se não fosse meu amigo insistir para que eu pedisse a nota eu não ganharia esse prêmio”, explicou ela durante vídeo chamada com a organização do evento.

O segundo e terceiro prêmio foram sorteados, respectivamente, para Zeni Mendes Valério e Cristiano Sales de Vasconcelos. Cada um ganhou R$ 15 mil e R$ 10 mil. Além deles, outros R$ 3 mil e R$ 2 mil foram sorteados para o quarto e quinto colocados.

Mais 25 pessoas levarão R$ 1 mil; 70 contribuintes receberão R$ 500 reais e outros 200 garantem R$ 300. Ao todo, foram R$ 200 mil em prêmios.

“Essa iniciativa incentiva e ajuda na arrecadação do município e também premia. Nesse quarto sorteio, na véspera de Natal, 300 pessoas terão presentes sorteados”, comentou João Alvarenga, secretário de Gestão Municipal.

Aumento da arrecadação

A arrecadação municipal no Imposto Sobre Serviços (ISS) recebeu um incremento de 18% desde o início do programa, em julho até novembro. Os cofres do município arrecadaram uma média de R$ 8 milhões por mês, de acordo com auditora fiscal Celeste Queiroz, diretora do departamento de Tributação da Receita Municipal.

“Todas as pessoas que se cadastraram no portal estão concorrendo. Quando ela solicita a nota fiscal de serviço, automaticamente converte em cupons que são válidos por 12 meses. Serviços de saúde como consultas e exames, educacionais e manutenções em geral, todos concorrem”, explicou Celeste.

Para 2024, a prefeitura de Macapá destinou R$ 2 milhões para manter o programa. No programa, os participantes concorrem, também, a descontos de até 5% no IPTU. Os cupons eletrônicos podem ser consultados no site da prefeitura.