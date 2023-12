CNJ premia TRE do Amapá como 2º melhor tribunal do país

Juízes do pleno da corte amapaense mostram troféu: dos 100% de critérios estabelecidos pelo conselho, TRE amapaense alcançou 97,5%

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A celeridade na tramitação de processos e a qualidade na gestão foram pontos decisivos na avaliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que conferiu ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) o segundo lugar no Prêmio CNJ Qualidade. O TRE amapaense foi premiado na categoria Diamante.

A premiação ocorreu durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ontem (5), em Salvador (BA). O presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, conduziu a cerimônia e anúncio dos melhores tribunais.

Celeridade no julgamento das ações, gestão, investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis para a rotina de trabalho são as características analisadas em cada tribunal brasileiro.

Dos 100% de pontos estabelecidos como meta pelo CNJ, o tribunal tucuju alcançou 97,5%.

“Toda a equipe do TRE Amapá se empenhou na prestação do melhor serviço jurisdicional para alcançarmos esse importante reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça”, avaliou o presidente da corte, desembargador João Lages.

O topo do ranking não chega a ser uma novidade para a justiça eleitoral amapaense. Em 2022, o tribunal alcançou o Ouro no mesmo prêmio.

“Essa é a certificação de que estamos no caminho certo para atender com excelência e compromisso a população”, concluiu Lages.

Neste ano, o melhor TRE do Brasil foi o de Matogrosso do Sul (98,8% da meta alcançada). O terceiro colocado foi do Maranhão (97,4%); seguido do Piauí (96,7%) e Roraima (96,4%).