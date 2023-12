Com 15 mil itens e fortes promoções, Bem Nosso chega à zona oeste de Macapá

Primeiro atacarejo do Grupo Santa Lúcia foi inaugurado nesta sexta-feira (15)

Por IAGO FONSECA

Os moradores da zona oeste de Macapá ganharam um novo centro de compras no varejo e atacado. O Bem Nosso, primeiro atacarejo do grupo Santa Lúcia, que opera há 35 anos no Amapá, atraiu uma multidão de clientes que aguardavam em frente ao empreendimento, na Rodovia Duca Serra, próximo ao Bairro Marabaixo I, nesta sexta-feira (15).

O atacarejo possui uma gama de serviços como espaço gourmet com café da manhã, lanchonete e lanche da tarde, adega, açougue, padaria e área diet e light, bem como mercadorias com preços de varejo, atacado e produtos que já são marca da empresa.

No total, são mais de 15 mil itens nas gôndolas e prateleiras em 3,2 mil metros quadrados de área de vendas, de um total de 9 mil metros quadrados de área construída.

“Para nós é um momento muito especial, sobretudo porque a loja foi trabalhada há bastante tempo, e para os moradores da zona oeste também é um momento muito importante, era uma solicitação muito grande das pessoas que moravam pra cá, que a gente pudesse trazer uma loja do grupo e hoje isso está acontecendo. Eles vão receber uma loja moderna com grande quantidade de itens e uma nova proposta de venda”, resumiu o diretor de marketing do Grupo Santa Lúcia, Ari Silva.

A loja funciona com 150 empregos diretos. Os funcionários atuam desde as gôndolas de venda até os guichês de açougue, frios, padaria, ao espaço gastronômico e reposição de estoque. São 175 vagas nos 5 mil metros quadrados de estacionamento coberto.

“Nós precisávamos de um empreendimento maior, no atacado e no varejo. Isso vai ser bom para as pessoas de baixa renda e para toda a comunidade do Marabaixo e do entorno. Antes eu ia lá para o Universidade fazer minhas compras, agora a gente vai ficar já por aqui, perto de casa”, contou com altas expectativas a cliente Luciene Conceição, que foi junto com sua irmã Luciane para ser uma das primeiras a conhecer o espaço.

Durante o período de inauguração, ações promocionais e encartes estão sendo distribuídos na loja e nos bairros vizinhos. Durante as próximas semana, a ideia é oferecer fortes promoções, especialmente com a época natalina.

O novo atacarejo também fornece as mercadorias produzidas ou beneficiadas no Amapá, como a farinha, feijão, polpas de frutas e demais alimentos que possuam o Selo Amapá.

Grupo Santa Lúcia

Além do primeiro atacarejo Bem Nosso, o grupo Santa Lúcia já possui 5 lojas, sendo uma delas no município de Santana, a 17 km de Macapá, e ainda um centro de distribuição para atrelar mais qualidade na logística de distribuição e abastecimento das lojas. Hoje, o grupo conta com mais de 800 colaboradores.

O novo empreendimento tem como sócios João Silva, Marco Silva e Ari Silva.