“Com a minha bicicleta, cheguei até aqui”, diz jovem que realiza o sonho de ser bombeiro

Conheça a história do aluno a soldado Felipe Figueiredo, aprovado no concurso público do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

De origem simples e humilde, o aluno soldado Felipe Figueiredo, de 23 anos, já enfrentou uma verdadeira maratona em busca de um sonho. A história ainda não chegou ao fim, mas pode-se dizer que ela já é feliz.

Ele é um dos 255 alunos do Curso de Formação de Soldados aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros. A formação, que era um sonho do jovem, iniciou oficialmente nesta segunda-feira (18).

O começo, entretanto, não nada fácil. Pobre, Felipe só tinha como meio de transporte uma bicicleta, que ainda era dividida com outros membros da família. Era nela que ele pedalava, para estudar e trabalhar.

Figueiredo começou a sonhar a ingressar na corporação desde quando estagiou na Coordenadoria de Projetos do CBM, enquanto estagiário do curso de engenharia elétrica. Ele se deslocava todos os dias de sua casa, localizada em uma área de ponte no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, para trabalhar. O jovem recorda que conquistou uma vaga no curso com o auxílio de sua bicicleta.

“Sempre utilizamos a bicicleta como meio de transporte. E nós temos apenas uma, que divido com meus pais e meus três irmãos. Às vezes quando algum membro da família tinha uma maior necessidade para se deslocar, eu tinha que faltar ao trabalho ou dar outro jeito para ir trabalhar. Mas a partir do momento em que eu estagiei na Coordenadoria, eu comecei a sonhar com a carreira e com a instituição. Eu sempre quis mudar de vida. E quando chegou o concurso, eu agarrei a oportunidade com unhas e dentes. Com a minha bicicleta, cheguei até aqui. Toda a minha trajetória foi percorrida com ela e mesmo tendo sido difícil, sou muito grato e orgulhoso pelo o que eu conquistei com a ajuda dela”, relatou.

Durante os treinos pós Teste de Aptidão Física (TAF), a bicicleta de Felipe chegou a ser furtada. Por não saber o que fazer diante da situação, Felipe cogitou em desistir dos treinos, mas os amigos que também treinavam com ele para ingressar no CBM, se juntaram e compraram uma nova bicicleta.

“Meus amigos me ajudaram muito naquela época. Minha família não tem moto e nem carro e, para chegar até aqui, foi sempre foi a minha bicicleta. Eu ia de bicicleta para o estágio, para o treinamento para o TAF e para comprar o meu enxoval do curso. Andei da zona sul para a zona norte, do Marabaixo para a Fazendinha. Para todo lugar que eu ia, era de bicicleta. Cheguei a percorrer 20 quilômetros de bicicleta em um único dia atrás de itens do enxoval do curso. Nada veio fácil. Tudo foi árduo”, contou.

Para Figueiredo, mesmo tendo enfrentado muitas dificuldades para ingressar no curso, o caminho ainda é longo para se tornar soldado.

“Não foi fácil chegar até aqui e sei que o caminho ainda é longo e árduo, mas vou dar o meu melhor e seguir até o fim porque quero construir uma casa e levar a minha família comigo. Quero ajudar meu pai e minha mãe e dar o melhor a eles. Esse é o meu sonho agora”, concluiu.

O curso de formação vai durar, aproximadamente, seis meses, período em que serão ministradas 22 disciplinas. O curso será realizado na Academia Bombeiro Militar (ABM), localizado no Bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá. O comandante da ABM, tenente-coronel Sandro Sanches, revela que essa é a maior turma de formação a soldado que a corporação já teve.

“Até então, nós tínhamos no máximo 150 alunos. É a primeira vez que estamos recebendo uma turma tão grande. Para esse curso, tivemos a preocupação de buscar instrutores que não levem apenas o conhecimento técnico da disciplina, mas que sejam exemplos de profissionais para eles. Vale ressaltar que montamos as disciplinas desse curso conforme a matriz curricular nacional uma educação continuada, que significa que ao longo da carreira deles, que não se repita disciplinas. Agora terão Combate a Incêndio I e, quando forem fazer o Curso de Cabos ou Sargentos, terão o Combate a Incêndio II”, exemplificou.

Dentre as inovações, Sanches explica que nesta turma será ministrada aos alunos do curso a disciplina de Salvamento Veicular, que normalmente era ministrada apenas no Curso de Sargentos.

“E o planejamento é trazer primeiramente as disciplinas operacionais, como combate a incêndio, salvamento veicular, atendimento pré-hospitalar, e, posteriormente, as administrativas, que tratam de legislações e documentações. Isso permitirá que o quanto antes aprendam essas técnicas e possam e possam empregar durante os serviços operacionais que eles vão tirar durante o estágio supervisionado”, explicou.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá conta com o efetivo de 1.028 militares. Ao fim do curso, os novos 255 soldados serão distribuídos para todo o estado do Amapá.