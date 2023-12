Com escalas extras, Réveillon terá 3,7 mil agentes nas ruas na capital

Só da PM serão mais de 2,5 mil policiais

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O policiamento nas ruas de Macapá será intensificado durante os quatro dias de festas de fim de ano. Com três pontos de festas distintos, quase 3,7 mil agentes, entre policiais e bombeiros militares, Policia Civil, Guarda Municipal de Macapá e servidores do Detran e Polícia Científica atuarão em patrulhas e barreiras na zona norte, orla central e Fazendinha, em Macapá.

Além das patrulhas, os eventos terão monitoramento eletrônico com identificação de pessoas como as que possuem tornozeleiras, semelhante ao realizado durante a Expofeira em setembro. Demais áreas de atuação do policiamento serão mantidas com aumento de agentes por meio de escala extraordinária semelhante, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amapá (Sejusp).

“No efetivo ordinário nada será modificado. No município de Santana, por exemplo, a operação Paz e a operação Hórus continuam normalmente. Buscamos o serviço extraordinário para justamente não mexer em nosso policiamento ordinário e não deixar outras áreas sem cobertura policial”, detalhou o delegado Marko Scaliso, secretário em exercício de Segurança Pública.

Haverá efetivos distribuídos para cada evento programado na capital e demais municípios entre dias 29 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024.

“Esse plano de segurança cobre todos os eventos, até os da prefeitura de Macapá, assim protegemos toda a população com toda nossa segurança e aparato. Só na Polícia Militar serão mais de 2,5 mil policiais em serviço extraordinário, são agentes que não estão em serviço, mas atuarão nesses eventos”, complementou Marko.

“A garrafa de vidro vira uma arma, é essencial evitar este objeto. Outra situação muito importante, cuidado com o aparelho celular. Sabemos que nesses eventos, principalmente durante shows em que há um grande volume de pessoas, ocorrem crimes como furtos. Por fim, muito cuidado com o tema de importunação sexual. O ‘não’ é não”, alertou o secretário.

Barreiras e interdições

O maior efetivo será empregado na noite de 30 de dezembro, quando haverá tanto as apresentações no anfiteatro da Fortaleza de São José, quanto na Fazendinha e na Rodovia do Centenário (Norte/Sul), que recebe as aparelhagens Carabao e Trepidante.

Na zona norte, serão interditados o sentido norte-sul da Rodovia do Centenário, na entrada pela BR-210, e Rua Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, em frente à Casa da Cidadania.

Na orla da capital serão interditadas todas as avenidas nas intermediações da Rua Cândido Mendes a partir da Rampa do Santa Inês até a Avenida Coriolano Jucá. O trânsito será permitido somente na Rua São José, porém, a interdição pode se estender, caso a demanda de 100 mil pessoas, estimada pelo Detran, seja ultrapassada.