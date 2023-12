Com nova praça, moradores do Coração não precisam mais “ir para longe”

Nova praça tem área verde, playground e mini quadra de vôlei de areia.

Por CAROLINA MACHADO

Após 180 dias de obras, a Praça do Coração, na zona oeste de Macapá, foi concluída e entregue pela prefeitura.

O pedreiro Raimundo Ferreira, de 50 anos, é um dos 7 mil moradores do Bairro Coração. Ele mora nas proximidades da praça há mais de 20 anos e considera de grande importância o espaço revitalizado.

“Era muito feio isso aqui. Agora vai ficar mais fácil quando eu precisar levar meus filhos para se divertirem porque é difícil pegar eles e levar para a praça Beira Rio. Mas agora com essa praça que ficou linda, vou poder trazer sempre eles aqui”, afirmou.

A obra contemplou a construção e reforma de meio fio e sarjeta, calçada, piso tátil, área verde, playground, mini quadra de vôlei de areia, iluminação em led, reforma da lanchonete e da guarita, pergolado em madeira, mini quadra de vôlei de areia, área de calistenia, reforma do miniparque com a implantação de gangorras e balanços.

A reforma do espaço foi orçada em R$ 414 mil, aproximadamente, recursos do Tesouro Municipal.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODEMOS), destacou que o espaço contribui com o lazer dos moradores sem que haja a necessidade de gastos com transporte, por exemplo.

“É uma política que a gente tem feito de grandes praças centrais na cidade sendo revitalizadas, mas também avançando nas praças de bairros. Porque aí não haverá necessidade do transporte. É só as pessoas saírem de suas casas e virem à praça do bairro se confraternizar. Então, sem dúvidas, é mais um espaço para entretenimento para que as famílias possam se divertir”, declarou.

Além dessa obra, está sendo revitalizada a praça do Bairro Cabralzinho, prevista para ser entregue em janeiro de 2024, e a praça dos Novo Horizonte e Jardim II.