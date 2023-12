Comerciante chega de Oiapoque com joias e tem casa invadida por bandidos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma família de comerciantes da zona norte de Macapá viveu momentos de pavor, no início da manhã deste sábado (9), no Bairro Parque dos Buritis. A residência foi invadida por bandidos armados que fugiram no carro das vítimas levando muitas joias e dinheiro.

O assalto ocorreu por volta das 7h, e durou no máximo 10 minutos, segundo relatos das vítimas à Polícia Militar do Amapá. O carro foi encontrado logo depois na Rodovia Norte-Sul, próximo do residencial Miracema, pela manhã.

“O motor ainda estava quente, indicando que eles tinham acabado de abandonar esse veículo”, comentou o soldado Raimundo Virgolino, do Grupo Tático Operacional (TOR), do BPRE.

Dentro do Mobi, os policiais encontraram dois estojos de joias que os assaltantes esqueceram no veículo. A chave do carro também estava no contato.

Segundo a família, os criminosos levaram duas malas com 46 estojos de joias, três celulares e R$ 10 mil em dinheiro. A família não divulgou o valor total do prejuízo. As peças são folheadas a ouro.

A vítima tinha chegado de Oiapoque, a 590 km de Macapá, trazendo as mercadorias.

“Há características de que eles (bandidos) tinham informações privilegiadas sobre o estabelecimento da vítima”, comentou Virgolino.

“As vítimas estavam muito nervosas, e não conseguiram informar muito as características dos bandidos”, acrescentou.

O veículo e as joias foram levados para o Ciosp do Pacoval, e repassadas para a Polícia Civil. Ainda assustada, a vítima não quis conversar com a reportagem do Portal SN.