Corações do tamanho do mundo

Muitos amapaenses vão às compras para tentar tornar o Natal de crianças mais feliz.

Por CAROLINA MACHADO

Movidas pela solidariedade e pelo espírito natalino, muitas pessoas vão às compras neste mês de dezembro com o intuito de ajudar o próximo e garantir um Natal mais feliz às crianças. É o caso do aposentado Odielson Pinheiro.

Ele reservou um tempo para ir a uma loja que comercializa brinquedos no atacado na rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá, em busca de presentes para doar a 17 crianças assistidas pela Pastoral da Criança da Diocese de Macapá.

“A minha esposa desempenha um trabalho na Pastoral da Criança, onde acompanha pequenos de 1 a 6 anos de idade. Então, motivada pela vontade de assessorar e ajudar as famílias, a gente ajuda a mãe a encaminhar essas crianças de até 6 anos. E sempre estamos fazendo ações como essa, como no Dia das Crianças, Natal e outras datas comemorativas”.

Pinheiro também destaca que, como seres humanos, é fundamental que as pessoas que tenham condições ajudem quem não tem.

“Nesse movimento de auxílio, a gente também aceita contribuições. Não é um trabalho difícil, mas se todo mundo fizer um pouquinho, a gente pode tornar o mundo melhor”, afirmou.

Segundo o gerente da loja de brinquedos, Luís Tadeu (foto de capa), muitas pessoas e empresas compram brinquedos no atacado com o intuito de doar em ações sociais.

“Já é uma tradição trabalhar com empresas e pessoas físicas que fazem essas doações. Praticamente todos os anos, em datas como Natal e Dia das Crianças, vêm as mesmas pessoas fazer a compra de brinquedos no atacado para fazerem as doações”, revelou o gerente.

Mesmo relatando ter sentido uma queda na procura por brinquedos neste ano, Tadeu revela que a loja foi procurada nesta semana por uma empresa que comprou uma quantidade grande de brinquedos.

“Veio uma instituição de caridade que comprou 1 mil brinquedos para doar. Como a gente trabalha no atacado, os preços ficam mais acessíveis e isso já virou uma tradição nossa. Também somos procurados por pessoas não só da capital como também do interior do Estado. E isso é muito bonito de se ver, esse espírito de solidariedade invadindo o coração dessas pessoas”, declarou.

Segundo ele, os brinquedos mais procurados são os de valores mais acessíveis para que sejam beneficiadas a maior quantidade de crianças possíveis.

“Os brinquedos de R$ 2 e R$ 5 saem muito, mas também vendemos muito os brinquedos de R$ 40 e R$ 50. Depende muito da quantidade de crianças que serão atendidas, mas o certo é que sempre vemos aqui pessoas motivadas a ajudar e isso é o que é mais bonito”, concluiu.