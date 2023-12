De Leonardo à Carabao e Chiclete, confira shows da virada amapaense

As festas para todos os gostos ocorrem em três pontos da capital, Macapá.

Por IAGO FONSECA

A programação do Réveillon 2024 em Macapá está recheada de artistas locais e nacionais que prometem marcar memórias em quatro dias de festas. Artistas e grupos renomados como Leonardo, Zeca Baleiro, Chiclete com Banana, Ana Castela e Patrícia Bastos são parte das programações – que são promovidas pelo governo do estado e prefeitura da capital.

A maior concentração será no Centro, mas haverá, também, apresentações na Rodovia do Centenário, na zona norte, e em Fazendinha, na zona sul. Todos os shows são gratuitos.

Para os amantes de tecnomelody, a festa começa já na sexta-feira (29), na Praça do Barão, com o retorno da aparelhagem Super Pop Live após grande performance no Macapá Verão.

No sábado (30), a programação da prefeitura continua com um circuito de trio elétrico na orla central, com apresentação do axé baiano do grupo Chiclete com Banana. No domingo (31), Barões da Pisadinha traz o seu ‘forró piseiro’ para a orla macapaense.

Ainda no sábado, próximo dos edifícios federais, a megaestrutura do Furioso Carabao, que levou 300 mil pessoas à 52ª Expofeira, em outubro, promete estremecer a Rodovia do Centenário (Norte/Sul), na zona norte, com os remixes ‘marcantes e da saudade’ junto com a aparelhagem amapaense Trepidante.

Já na zona sul de Macapá, na Fazendinha, o maranhense Zeca Baleiro retorna ao Amapá, após 7 anos, para show intimista aos apaixonados, com sucessos como “Telegrama” e “Ai Que Saudade D’ocê”. Também se apresentam na Fazendinha Patrícia Bastos, Hannah Paulino, Fineias Nelutty e outros seis artistas amapaenses.

No último dia do ano (31), o anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, no centro, recebe grandes nomes da MPB e do sertanejo como Chico César & Geraldo Azevedo, Leonardo, Zé Vaqueiro e Ana Castela. Haverá, também, apresentação das 10 escolas de samba do Amapá e artistas locais.

Na virada, o céu sob o Rio Amazonas terá um espetáculo de luzes pirotécnicas por 10 minutos. Os fogos de artifícios não terão barulho, para preservar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais que sofrem com os ruídos, de acordo com a legislação da capital.

Para finalizar a festa, na primeira noite de 2024, segunda (1), também no anfiteatro da Fortaleza, o samba, o pagode, o sertanejo e o funk se encontram com as apresentações de Tiee, Mari Fernandez e Felipe Amorim.