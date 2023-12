De volta pra valer, escolas de samba recebem R$ 4,5 mi

Investimento será repassado em cota única para a Liesap.

Por IAGO FONSECA

As 10 escolas de samba do Amapá recebem no próximo ano um aporte de R$ 4,5 milhões para os desfiles do Carnaval 2024. O investimento será pago de uma única vez para produção das alegorias e demais produtos do evento cultural.

O anúncio foi feito durante um encontro das escolas com a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), o governador do Amapá, Clécio Luís (SD) e o senador Davi Alcolumbre (UB), articulador dos recursos.

“Nós já tínhamos começado o trabalho e com esse repasse poderemos dar uma força maior, mas claro, para a gente ser campeão precisaremos de investimentos maior, que buscamos com outros patrocinadores e apoiadores”, comentou Rebeca Lima, presidente da Escola de Samba Piratas Estilizados.

De acordo com a Liesap, o repasse estadual é apenas uma parte do Carnaval, que segue em preparativos durante o ano todo.

“Parte desse valor permite que a liga gerencie todas as despesas e envolve a execução do plano de trabalho para que nós possamos receber todas as agremiações na Ivaldo Veras, outra parte é dividida para cada escola”, explicou o Rogério Furtado, presidente em exercício da Liesap.

Diferente de 2023, quando o fomento foi pago em três parcelas, o repasse do próximo ano será integral devido a atrasos econômicos da Liga e das escolas de samba, afirmou o governador Clécio.

“O ideal é que a gente faça como foi feito ano passado realmente, de forma mais parceladas e com antecedência, mas é importante dizer que o tempo que perdemos no repasse foi ganho em organização da Liga e das escolas”, declarou Clécio.

Para o senador Davi Alcolumbre, os recursos possibilitam não só a festividade cultural, mas também retornos econômicos.

“É uma cadeia econômica, uma engrenagem gigantesca que se move embora torno do Carnaval. Gera emprego, renda, fortalece os ateliês, os mecânicos e comercialização de matéria prima”, concluiu o senador.