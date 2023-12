Demolição da Ponte Sérgio Arruda é concluída

Uma nova estrutura será construída no local, principal rota de interligação da zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Depois de 20 anos desde a sua inauguração, a Ponte Sérgio Arruda foi demolida. O serviço, que durou 14 dias, foi concluído nesta quinta-feira (14)

Principal ponto de acesso à zona norte de Macapá, o local ganhará uma nova estrutura, mais moderna e com urbanismo do entorno. Os recursos já estão garantidos com emenda do senador Davi Alcolumbre e contrapartida da prefeitura.

A próxima fase da obra será a conclusão das 27 vigas de sustentação da nova ponte, que estão sendo construídas na Praça do Barão, como forma de acelerar a construção da estrutura.

Enquanto isto, a prefeitura prosseguirá com a retirada dos destroços para preparar o terreno para a terraplanagem da área. O Canal do Jandiá foi limpo.

Cerca de quatro blocos de apoio em concreto foram instalados e estão em fase de finalização. Cada estrutura receberá nove vigas, que sustentarão a nova ponte. As vigas serão colocadas com ajuda de um guindaste.