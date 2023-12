Deputado critica privatizações, ‘Revalida’, e anuncia super investimento no Lacen

O teste que autoriza a atuação de médicos formados em outros países precisa ser rediscutido em 2024, diz Dorinaldo Malafaia

Por SELES NAFES

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) criticou duramente o modelo de privatizações no Brasil, numa clara referência ao repasse da rede de distribuição pelo governo do Estado para a Equatorial Energia, em 2021. A entrevista foi gravada um dia antes da visita do presidente Lula, quando havia a expectativa de que ele assinasse uma medida provisória reduzindo a tarifa, o que não ocorreu. Dorinaldo também fez um balanço dos principais desafios de 2023 e anunciou a liberação de recursos para modernizar o Laboratório Central do Estado. Serão mais de R$ 70 milhões, o maior investimento da história do Lacen.