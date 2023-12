Dessalinizador israelense começa a funcionar em comunidade afetada pelo oceano

O equipamento, que transforma água salobra em potável, começou a funcionar na terça-feira (5), quando foi entregue pelo prefeito Bruno Mineiro.

Da REDAÇÃO

A comunidade ribeirinha de Santa Rosa do Araguari, no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, ganhou um dessalinizador de água, de tecnologia israelense, considerada uma das mais atuais e eficientes do mercado mundial.

A remota comunidade, a mais distante da sede do município, enfrentava problemas de salinização das águas do Rio Araguari, devido ao avanço do Oceano Atlântico.

O equipamento, que transforma água salobra em potável, começou a funcionar na terça-feira (5), quando foi entregue pelo prefeito Bruno Mineiro. Ele ressaltou que a entrega representa uma resposta para o problema enfrentado pela comunidade.

“A qualidade comprometida da água afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos moradores. Com a implantação deste dessalinizador, estamos assegurando o acesso diário a água potável de qualidade para os residentes de Santa Rosa do Araguari. É um passo fundamental para garantir um futuro mais saudável para nossa comunidade”.