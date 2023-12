Detento morre em confronto com a PM em ponte controlada por traficantes

Conflito ocorreu no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um detento do Iapen que estava no regime aberto domiciliar, respondendo pelo crime de roubo, morreu em tiroteio com militares do Batalhão de Força Tática, na noite deste domingo (3), no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

A intervenção ocorreu por volta de 23h30, numa região de pontes controlada por traficantes faccionados, com acesso pela Rua Santos Dumont.

Darlei dos Santos Tenório, de 28 anos, possuía vasta ficha criminal e era conhecido como Darleizinho.

As informações repassadas por um popular aos policiais era de que havia um indivíduo exibindo arma de fogo na passarela da Amizade, e, na chegada do Tático Motos ao local, Darleizinho teria corrido com arma em punho ao avistar a patrulha se aproximando.

O suspeito, segundo a polícia, buscou abrigo em uma casa e, de lá, enquanto corria para os fundos do imóvel, abria fogo em direção aos militares que tentavam abordá-lo.

No revide, o atirador foi atingido. O Samu constatou o óbito no local. A arma usada por ele, um revólver calibre 38, foi recolhida após a perícia e entregue ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.