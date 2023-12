A Bíblia é clara sobre este tema; veja a história contada em Isaías 21

O tema de hoje é sempre polêmico: a adoração de esculturas feitas por mãos humanas como se fosse divindades. Quem é cristão e diz acreditar na Bíblia, não deveria ter dúvidas a respeito disto. As escrituras são claras em dizer que existe apenas um Deus a ser adorado e seu filho. Veja a análise do capítulo 21 de Isaías que traz um dos muitos exemplos sobre a idolatria, e tenha uma ótima quinta-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!