Dia do Evangélico é marcado por louvores e shows em Santana

Evento atraiu centenas de pessoas a Praça do Fórum no município, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Centenas de pessoas participaram de momentos de louvor, adoração, atos proféticos e shows, em um evento que marcou o Dia do Evangélico, nesta quinta-feira (30), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O evento foi realizado na Praça do Fórum.

Evangélicos de diversos segmentos acompanharam os momentos de pregação dos pastores de denominações diferentes. Jovens aproveitaram para demonstrar suas religiosidades, louvando, adorando e dançando. Grupos de coreografia gospel, chamaram a atenção do público presente. O estudante Adailson Santos, se impressionou.

“É muito difícil termos programações onde se reúne muitas atrações. Estou gostando bastante das atrações e principalmente, das pregações. Não é só o momento de reflexão pelo dia do evangélico, mas sobretudo, os tempos de hoje que estão muito difíceis”, pontou.

Durante as pregações, pastores evidenciaram que a data precisa ser fortalecida ano após ano para que haja a quebra de paradigmas e o preconceito. Segundo o pastor Aroldo Vasconcelos, Santana foi a primeira cidade do Amapá a reconhecer 30 de novembro como Dia do Evangélico, em 2003. A data é ponto facultativo nas repartições públicas municipais do município.

“Em 2004, o estado também reconheceu essa data em lei, em seguida, a presidência da República instituiu o Dia do Evangélico no Brasil. Por isso, essa data precisa ser lembrada mesmo. A igreja evangélica tem papel social fundamental nos dias de hoje. Por isso, todos nós estamos de parabéns hoje”, lembrou o pastor Aroldo.