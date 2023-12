Ficar calado diante de ofensas é um desafio, mas existem situações em que o silêncio é a resposta ideal

O capítulo 36 do Livro de Isaías conta a história de uma pessoa que falou o que não devia num momento muito ruim. A Bíblia nos ensina que existem situações em que, diante de ofensas, o nosso silêncio e indiferença são as melhores respostas. Veja o que Deus nos diz nesta sexta-feira (29) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!