Dono da TV Equatorial morre aos 89 anos

Zelito, como era conhecido, estava internado com problemas cardíacos

O proprietário da TV Equatorial, José de Matos Costa, o “Zelito”, morreu na manhã deste sábado (23), aos 89 anos. A família não divulgou a causa da morte, mas um amigo próximo explicou que ele enfrentava problemas cardíacos.

Zelito liderou a rádio e TV Equatorial durante mais de quatro décadas. Durante muitos anos, a empresa foi afiliada da Rede Manchete, extinta no fim dos anos 1990. Pela emissora passaram nomes conhecidos do jornalista, como João Silva e Humberto Moreira.

O empresário estava internado no Hospital São Camilo e deixa dois filhos. Um deles vinha dirigindo a emissora nos últimos anos.

A página Arquivo Amapá, que coleciona no Facebook imagens raras de todas as emissoras da TV amapaense, fez uma homenagem ao pioneiro da comunicação. Veja abaixo.

Zelito era filho de comerciantes pioneiros do Amapá.

O velório ocorreu em uma capela no centro de Macapá, e o sepultamento foi marcado para iniciar às 16h, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro da capital.