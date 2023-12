Donos de minibox recebem até R$ 50 mil para renovar o estoque no Natal

A primeira remessa, com total de R$ 257 mil em financiamento, foi entregue em solenidade simbólica no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Os primeiros 20 empreendedores de miniboxes, mercantis e pequenos comerciantes aprovados no financiamento ‘Credbox’ receberam hoje (15) os cheques de até R$ 50 mil para suprir demandas de estoque e expansão.

A linha de crédito foi criada em novembro para ‘dar um gás’ em pequenos negócios. A primeira remessa, com total de R$ 257 mil em financiamento, foi entregue em solenidade simbólica no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

Há 20 anos nos segmentos de minibox em Macapá, Liliane Coutinho foi uma das aprovadas com o crédito e pretende investir na compra de gêneros alimentícios e bebidas para as vendas do fim de ano.

“No início, eu fiquei insegura com as parcelas então não pedi muito, pensei que ia ter muita burocracia, mas agora a gente sabe que é um recurso garantido. Veio em boa hora, é importante ter um benefício legal”, relatou Liliane.

São R$ 5 milhões disponíveis para esta finalidade. Os recursos são de emenda parlamentar articulada pelo senador Randolfe Rodrigues. A análise e liberação dos recursos é feita pela Agência de Fomento do Amapá (Afap). Desde novembro, mais de 400 empreendedores procuraram a agência para acessar a linha de crédito, com 60 empresas aguardando aprovação, de acordo com o órgão.

“Aconteceu um fenômeno lá dentro da Afap que com o lançamento da linha CredBox, outros empreendedores de outras atividades procuraram. Então, hoje a gente está entregando, além de empreendedores do CredBox, outras atividades econômicas, como confecção de roupa, hambúrguer e oficina de carro”, informou o diretor da Afap, Eduardo Braz.

Para solicitar o crédito e avaliação, os empreendedores devem procurar a Agência de Fomento do Amapá (Afap), no Centro Comercial de Macapá, com documentos da empresa, como certidões negativas, comprovante do CNPJ e endereço.

“Esse programa promove o movimento da economia dos bairros. Significa colocar o dinheiro onde tem que estar. Com as pessoas, nos bairros, tem que estar com aquele mini box da esquina onde todo dia nós acordamos para ir lá tomar um café, para tomar um refrigerante, para comprar um feijão”, comentou o senador Randolfe Rodrigues.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o financiamento facilitado e o pagamento dos empréstimos criarão uma ‘carteira’ onde mais empresas poderão ser beneficiadas futuramente.

“O crédito é igual um medicamento, tem que ser dado na dose certa para atender a todos. A ideia é fortalecer esse mecanismo e dar crédito aos pequenos, como as grandes empresas conseguem”, concluiu o gestor.