Donos de veículos queimados no pátio do Detran poderão ser ressarcidos

Diretor informou que proprietários terão primeiro que pagar taxas e multas, e que valor dos veículos será calculado com base na tabela Fipe

Por CAROLINA MACHADO

Os proprietários dos veículos destruídos pelo incêndio ocorrido no pátio do Detran, no último dia 29 de novembro, poderão receber do Detran um ressarcimento pela perda. O valor, de acordo com a direção do órgão, teria como base a tabela Fipe.

No incêndio, que começou numa área de mata, 190 motocicletas e 26 carros foram totalmente consumidos pelas chamas e tiveram perda total.

De acordo com o diretor do Detran do Amapá, capitão Rorinaldo Gonçalves, a ação será feita após a instituição concluir as perícias e levantamentos dos veículos atingidos.

“Se o proprietário de um desses veículos for fazer a retirada junto ao Detran e pagar todas as taxas e multas, o Detran não vai se eximir da responsabilidade de fazer o pagamento do veículo dele, que será feito de acordo com a tabela Fipe”, assegurou.

No local, haviam aproximadamente 4 mil veículos que foram apreendidos por infrações de trânsito e documentações atrasadas. Segundo Gonçalves, a maioria estava no pátio há no mínimo dez anos.

“Tem um que está há 30 anos, que é um Chevette. É um tempo longo, mas o Detran não vai se eximir da responsabilidade”, afirmou.

Leilões

Atualmente, os pátios do Detran possuem aproximadamente 8 mil veículos apreendidos. Segundo Gonçalves, para evitar o acúmulo de veículos, uma das medidas adotadas será a agilidade nos leilões.

“Estamos recebendo os primeiros servidores concursados do Detran, que já iniciarão em 2024, e nos ajudarão a cumprir com o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é fazer leilões a partir dos sessenta dias de apreendido. Assim vamos evitar o acúmulo de veículos nos pátios”, explicou.