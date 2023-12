Dorinaldo diz que vacina contra dengue será adotada pelo SUS

Ministra da Saúde Nísia Trindade falando sobre a dengue: deputado afirma que imunizantes na rede privada reduziram em 84% as hospitalizações pela doença

Vacinas contra a dengue passarão a ser aplicadas também pelo SUS. A informação foi confirmada ontem (8) pelo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (@malafaiadorinaldo PDT-AP). Os imunizantes foram aprovados em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde junho, a rede privada de saúde já utiliza as vacinas.

O deputado, que é enfermeiro e comandou a SVS do Amapá durante a pandemia de covid-19, deixou claro que a vacina contra a dengue foi testada e retestada, demonstrando sua segurança e eficácia. A vacina usa o vírus vivo atenuado, que estimula a criação de anticorpos sem, no entanto, provocar a doença.

De acordo com Dorinaldo, a vacina tem reduzido em 84% a necessidade de hospitalização pela doença.

“O aumento de casos no país, o forte calor que propicia ainda mais a profusão da doença, os casos de óbitos nos últimos dois anos, fizeram com que o Ministério da Saúde abrisse uma consulta pública sobre as vacinas contra a dengue. Para nós é um passo fundamental. Vacinas salvam vidas”, comentou.

Na última quinta (7), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, revelou a dengue produziu mais de 1 mil mortes em dois anos.

“Este processo de incorporação poderá se constituir em uma alternativa importante para auxiliar no enfrentamento da doença, alinhada às demais estratégias já implementadas atualmente”, declarou a ministra.

A vacina custa R$ 450 na rede privada. O Ministério da Saúde espera que o laboratório possa baratear o imunizante para efetivar contrato.

O MS já adiantou que haverá grupos prioritários num calendário vacinal, já que os laboratórios só conseguiram produzir 8 milhões de doses, em 2023.