“É como um sonho”, diz jovem skatista sobre o Skate Park

Novo espaço fica na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O acadêmico de Ciências da Computação Cauã Vinícius Batista, de 20 anos, pratica skate há um ano e meio. Ele é um dos esportistas que fez questão de estar presente na inauguração do Skate Park Francisco da Silva Vilhena Júnior, que aconteceu nesta quarta-feira (27). Para ele, o espaço representa um divisor de águas para todos os skatistas do Amapá.

“É como um sonho. Essa pista é única para a gente e a gente sente que a Prefeitura está olhando para a gente com esse espaço que vai incentivar mais ainda quem já pratica esse esporte e vai estimular a praticar as pessoas que não praticam”, afirmou.

Situado às margens do Rio Amazonas, no complexo Marlindo Serrano, o Skate Park é um espaço considerado apto para receber competições nacionais e internacionais. O local conta com obstáculos, arquibancada, palco coberto, banheiro e circuitos de skate para iniciantes, semiprofissionais e profissionais.

O espaço proporcionará a prática do skate em street, que são obstáculos que interagem entre si, como corrimões, rampas e meio-fio. No total, são 1.024 metros quadrados de área construída, que tem a capacidade de reunir aproximadamente 200 praticantes do esporte.

“A gente fica muito feliz em entregar uma obra tão requisitada pela sociedade. Os nossos atletas e os praticantes de skate solicitaram ao senador Randolfe Rodrigues, que acreditou na Prefeitura de Macapá, alocou o recurso e, em noventa dias conseguimos entregar essa belíssima pista às margens do Rio Amazonas. Com certeza aqui teremos a possibilidade de disputar campeonatos nacionais e quem sabe até campeonatos internacionais”, afirmou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

Para a execução da obra, foram investidos R$ 1.500.000.00 de emenda Federal do senador Randolfe Rodrigues com a contrapartida do Tesouro Municipal. Para o senador, o Skate Park é o mais bem localizado do mundo. “Fica na esquina do rio mais belo com a linha do equador. E é um local que sem dúvidas vai servir para incentivar mais ainda os esportistas praticarem esse esporte”, declarou.

No evento, também esteve presente o skatista campeão mundial Bob Burnquist, que veio pela primeira vez ao Amapá. Para ele, a pista é símbolo de uma nova era para o skate no Amapá. “É uma semente sendo plantada. Eu vejo que aqui tem uma cena forte e tem muitos skatistas que tem uma empolgação e eu estou gostando de ver. Avaliando tecnicamente, temos alguns ajustes que são fáceis de resolver. A gente sempre lutou muito por espaço e agora temos um aqui. Então coisas boas virão”, concluiu.

Francisco da Silva Vilhena Júnior foi um fisiculturista, personal trainer, professor que tinha amor pelo skate, atividade que praticou desde a infância. Ele faleceu aos 36 anos, em 2021, vítima da Covid-19.