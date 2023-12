Veja a bela análise do capítulo 33 de Isaías, que nos ensina sobre salvação em Deus por sua graça, ou seja, por seu inexplicável amor

Muitos acreditam que apenas as obras de caridade são suficientes para garantir a nossa salvação quando vier o grande Dia do Senhor, mas não é bem assim. As obras são um mandamento de amor importante e uma forma de agradecer pelo que recebemos. Um fator pode garantir que estaremos com Deus no céu. Veja o que diz o capítulo 33 de Isaías e tenha uma ótima terça-feira (26) com o nosso Senhor Jesus!