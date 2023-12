“É uma benção muito grande”, diz pedreiro que ganhou moradia no Miracema

Além de Ivan Jean Pierre e sua família, outras 499 pessoas estão na lista da terceira fase de entregas do conjunto, segundo o Governo do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Os 500 aprovados na terceira fase para receberem uma moradia no habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, foram orientados sobre sorteio, vistoria, assinatura dos contratos e entrega das moradias na manhã desta terça-feira (5).

Os novos moradores foram selecionados por demanda dirigida da Justiça Federal. Eles moravam – ou ainda moram – em áreas de ponte do Bairro Buritizal, ocupação irregular na Rodovia Norte-Sul e aluguel social do Ministério Público do Amapá com a Prefeitura de Macapá.

Dos 38 anos de vida, o ajudante de pedreiro Ivan Jean Pierre mora há pelo menos três com a esposa Aleciane e duas crianças (foto de capa), em uma área irregular chamada ‘Nova União’, ao lado do habitacional. Entre aluguéis e ocupações, a família foi, reunida, acompanhar as orientações da Secretaria de Habitação do Amapá.

“É uma benção muito grande, estamos muito felizes, sem palavras suficientes para dizer o quanto… Da família éramos os que não tinham condições de ter a casa própria. A gente está organizando a mudança a todo o vapor, não temos muitas coisas, mas a gente vai construindo aos poucos”, comentou em euforia o trabalhador.

Na quarta-feira (6), os selecionados passarão por sorteio na Caixa Econômica para definir seus novos endereços. De quinta-feira (7) até o sábado (9) serão feitas as vistorias nas casas e apartamentos para verificar a integridade dos imóveis, bem como solicitar reparos pela construtora. Na semana seguinte, os contratos serão assinados, de acordo com a secretaria.

“As casas dessas famílias serão retiradas das áreas de remoção. Atendemos as famílias das demandas dirigidas e também temos um cadastro reserva para preencher outras unidades vazias. Entre os dias 20 a 22 devemos entregar mais mil unidades dos aprovados das fases 3 e 4”, afirmou Mônica Dias, secretária de Estado da Habitação.

Os 500 aprovados da fase 4 passam por avaliações finais dos dossiês socioeconômicos pela Caixa Econômica Federal. Segundo a secretária, os 1 mil contemplados receberão as moradias em uma única solenidade, que poderá contar com o presidente Lula.

Isenção de pagamento

De acordo com uma nova portaria do Ministério das Cidades, as famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família e das que tenham membro contemplado com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem ser isentas do pagamento das moradias e seus contratos serão quitados caso adquiram os benefícios posteriormente.