Em Macapá, famílias aproveitam ornamentações para eternizar o espírito de amor

Natanael e sua família: prédios públicos iluminados viraram cenários para imortalizar a união e o projeto de Deus

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

É véspera de Natal. O sol se põe no horizonte de Macapá e as Luzes de Natal acendem as ruas dos prédios públicos da capital. Cenários ideais para famílias eternizarem o afeto em fotografias que refletem a celebração da vida.

Em frente ao Tribunal de Justiça do Amapá e Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá, o instrutor de trânsito Natanael Santa Brígida levou sua família pela primeira vez para ver a magia das luzes e completar o álbum da Cantata das Escolas Estaduais, realizada na quarta-feira (20).

“Primeiro que esse momento é a maior dádiva que já aconteceu na história da humanidade, o nascimento de Cristo e o projeto que Deus tem pra gente. Família é projeto de Deus. Aqui, também compartilhamos o espírito natalino, as festas e fraternizações”, ponderou Natanael (foto em destaque)

A alguns quilômetros dali, em frente à grande Samaúma da sede do Ministério Público do Amapá, a estudante Lílian, de 14 anos, junto com seus pais e irmã, ficou encantada com a magnitude das decorações e pediu por mais locais decorados no próximo ano.

“O Natal? É um momento muito especial, principalmente para se reunir com a família, sabe? É espírito de amor que compartilhamos com pessoas que nós amamos, que são importantes na nossa vida. A decoração é linda para as fotos, precisamos de mais locais assim”, afirmou Lílian.

O enfermeiro Israel Monteiro também aproveitou a Cantata das Escolas para visitar os locais decorados e cheios magia. Para ele, mesmo com o pouco movimento de pessoas, prestigiar as decorações é uma experiência de alegria.

“Se toda a cidade estivesse assim ornamentada ia trazer mais vida e também ia ser como um exemplo para as crianças de hoje. Estamos deixando perder essas coisas do Natal, a ornamentação, os presentes e as confraternizações em família. Precisamos resgatar essas origens e não perder o momento”, declarou o enfermeiro.

De toda forma, o Natal permanece com a essência de ser um momento de união entre as pessoas. As luzes encantam e aquecem os passeios noturnos, com lembranças, significados da data e do respeito ao próximo.