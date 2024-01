Em noite de música e alegria, Super Pop abre Réveillon da prefeitura

Programação iniciou na sexta com apresentação da aparelhagem paraense na Praça do Barão, Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Réveillon da Cidade de Macapá teve início na noite de sexta (29) com o show nacional da aparelhagem de som paraense Super Pop Live.

O show do Super Pop realizado na Praça do Barão marcou o início das celebrações de 2024 promovidas pela Prefeitura. O espetáculo de quatro horas apresentou clássicos da música nortista, luzes, dança e efeitos pirotécnicos, destacando-se pelo som do tecnomelody e músicas marcantes da aparelhagem.

O Super Pop Live retornou à capital após o sucesso no Macapá Verão, atraindo uma multidão. O evento representa a cultura do Norte, movimentando a economia criativa da região.

A prefeitura garantiu um espaço dedicado às Pessoas com Deficiência (PCD), proporcionando conforto e suporte.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, enfatizou a importância de valorizar a cultura popular e oferecer opções de lazer à população.

O Réveillon da Cidade incluiu, ainda, shows de Chiclete com Banana e Barões da Pisadinha, que irão animar o público com axé e forró no sábado (30) e domingo (31). A programação conta, também, com apresentações de artistas regionais na Praça do Araxá.