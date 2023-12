Em Santana, DJs, bandas e Rubi comandam a virada de ano

Programação no município portuário será no Corredor da Folia

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com uma programação extensa e que promete atrair um grande público, a virada de ano no segundo maior município do estado, Santana, contará com uma agenda cheia de atrações. DJs, bandas, cantores locais e até a aparelhagem Rubi Light farão a festa do público. A festa no município portuário, que fica a 17 km de Macapá, será no corredor da folia, na Avenida Santana.

O público que for até o local verá os DJs Chagas e Denilson iniciarem a programação por volta das 20h00. Estão confirmadas ainda as bandas Garagem Vintage, Canal Norte, os cantores Alba Prata e Ramon Pañoli. Às 23h45, será realizada a contagem regressiva para a virada de ano e às 0h00, a aparelhagem Rubi Light inicia a sua apresentação que se estenderá até às 3h30.

“A programação da virada de ano também faz parte do Viva Santana, que celebra o aniversário de 36 anos do município que ocorreu no dia 17 de dezembro. Valorizamos os artistas locais que tiveram oportunidades de se apresentar desde o dia 24 de novembro, no festival Marabatuque. Ou seja, uma programação que valoriza a todos”, explicou Djarde Queiroz, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Santana.

Veja abaixo o horário de cada atração:

20h00 – DJ Chagas

20h10 – Banda Garagem Vintage

21h00 – Alba Prata e Banda

22h00 – Banda Canal Norte

23h00 – Ramon Panoli e Banda

23h45 – Contagem Regressiva com apresentadores

0h00 até as 3h30 – Aparelhagem Rubi

4h00 – Encerramento