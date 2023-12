Embaixo de palafita, polícia acha 1 kg de cocaína

Ação policial ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE) prendeu um homem de 21 anos, que escondia 1 kg de cocaína debaixo de uma palafita no no Bairro Congós, zona sul de Macapá. A ação teve apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC).

Segundo o delegado Anderson Ramos, os policiais passaram a monitorar o local por dois dias.

“Até que avistaram quando um indivíduo se aproximava no local para buscar o material ilícito. Os policiais procederam a abordagem, localizando um quilo de cocaína embaixo da residência do suspeito”, afirmou o delegado.

Ele pede que a população continue colaborando com o disque-denúncia da DETE e denuncie pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, através do número (96) 98141-4161. O homem preso será encaminhado à audiência de custódia.