Entregador morre durante capotamento em Macapá

Amigos informaram que a vítima tinha saído para fazer entregas

Por OLHO DE BOTO

Um motorista morreu, no início da tarde desta terça-feira (19), após capotar numa picape Fiat Strada, em um trecho de reta da Rodovia AP 440, conhecida como “KM 9”, região metropolitana de Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, a vítima havia saído para entregar comida e depois encontrar o dono do restaurante onde trabalhava, segundo relatos de amigos da vítima que estavam no local do acidente.

Contudo, no meio do caminho, quando seguia sozinho para o conjunto Habitacional Macapaba, o trabalhador perdeu o controle da direção e foi arremessado para fora do veículo durante o capotamento.

A picape foi parar em um campinho de futebol que fica a aproximadamente 20 metros da pista. O corpo estava próximo ao carro.

A suspeita é de que ele estaria sem o cinto de segurança.

A Polícia Científica esteve no local e vai apontar a causa do acidente. O motorista foi identificado como Raimundo Edson dos Santos Silva, de 48 anos.