Espaço permite que trabalhadoras amamentem filhos em intervalos do trabalho

Ambiente fica na Casa do Trabalhador, no Bairro Santa Rita, zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Trabalhadoras que amamentam podem utilizar de uma sala exclusiva para alimentar seus bebês, trocar fraldas e extrair leite materno para armazenar ou doar. O espaço fica na Casa do Trabalhador, no Bairro Santa Rita, zona sul de Macapá.

O ambiente é destinado a lactantes que não estão mais de licença maternidade, para que durante os intervalos do trabalho realizem a retirada do leite acumulado, que causa dores e vermelhidão nas mamas. A sala possui poltrona, materiais de higiene, fraldário, frascos e freezer para armazenamento do alimento vital.

“Às vezes, a gente passa o dia no trabalho e temos a dificuldade de ir em casa amamentar as crianças, então aqui já dá para fazer a coleta do leite e levar para casa depois do expediente”, contou a atendente Luciana Dias, mãe da pequena Talita, de oito meses.

Inicialmente o espaço foi destinado às servidoras da Casa do Trabalhador, porém, a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) abriu as portas para receber as colaboradoras das empresas do entorno na Avenida Mendonça Júnior.

“Não é que outros lugares não sejam adequados, mas aqui dá um conforto a mais, um ambiente agradável e de acolhimento, que é o melhor de tudo. Depois da inauguração da reforma do SINE no ano que vem, nós vamos abrir um espaço lá dentro também, no centro da cidade”, afirmou Ezequias Costa, gestor da Sete.

Para Ideane da Silva, dona de casa e doadora de leite materno, o lugar permite que exista mais um ponto de coleta do leite para doação e oportuniza que mais bebês possam ter o alimento.

“Quando procuramos saber um pouco mais sobre esse trabalho, a gente vê a importância da doação, vê até onde chega. Essa doação serve para aquelas mãezinhas que tem dificuldades para amamentar”, declarou Ideane.

De acordo com Darcineide Dias, coordenadora do Banco de Leite Humano, a ‘Sala da Trabalhadora Amapaense que Amamenta’, é uma forma segura de coletar e armazenar o leite, tanto para os filhos das mães lactantes quanto para doações.

“Em primeiro lugar, a gente se preocupa com a saúde dessa mulher, dessa trabalhadora, e é do seu filho, porque muitas vezes ela está trabalhando com o peito doendo. Fórmula infantil é cara e não é o melhor alimento, então ela vai ter até uma economia no final do mês tendo o leite dela garantido em vez de desperdiçar, porque a realidade é que hoje muitas mães vão no banheiro e jogam na pia, porque precisam aliviar o seu peito. Dói muito e pode até causar mastite”, explicou a coordenadora.

Ainda segundo a coordenadora, o BLH está com estoque baixo e necessita de doações para suprir o atendimento de crianças em estado grave na Maternidade Mãe Luzia.

“Agora, em dezembro, estamos com uma campanha ‘doe leite e receba a gratidão de muitas vidas salvas’. É o presente de dar o melhor alimento do mundo ao bebê”.

A mãe que quiser doar pode ir até a Sala de Amamentação da Casa do Trabalhador, na Maternidade Mãe Luzia ou entrar em contato pelo telefone 98115-9018, para receber o kit em casa em Macapá, Santana e Mazagão. A equipe de saúde fará a orientação sobre cuidados na amamentação e coleta do alimento.