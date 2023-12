Estacionamento irregular lidera ranking de infrações, diz CTMac

Segundo o órgão, dos 60 mil registros, 65% correspondem a esta irregularidade.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O estacionamento em local proibido foi a infração mais registrada ao longo de 2023 pela Companhia de Transportes de Macapá (CTMac) na capital amapaense. Dos 60 mil registros, 65% correspondem a esta infração.

Segundo o chefe do Departamento de Fiscalização do órgão, Augusto Trindade, dentro desta classificação, as paradas em ‘fila dupla’ são as mais frequentes. A maioria delas se concentra no centro de Macapá.

Esse tipo de infração é previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como grave e gera multa de R$ 127,69, além da perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até remoção do veículo – caso o responsável não o retire antes de ser rebocado.

“As pessoas pensam que o ato de parar ao carro na via mesmo estando com o pisca-alerta do carro não é uma infração, mas é sim. E isso ocorre muito e atrapalha muito o fluxo de veículos”, afirmou.

Além disso, agentes da Companhia também flagraram muitos veículos estacionados em faixas de pedestres e em vagas para idosos ou pessoas com deficiência.

“A maior parte desse tipo de infração é cometido por carros. Já em relação às motos, flagramos mais o excesso de velocidade”, revelou Trindade.

Os outros 35% das infrações cometidas por condutores são relacionadas à falta do uso do cinto de segurança, dirigir sem atenção, conversão proibida, avançar sinal vermelho, deixar de dar preferência ao pedestre, transporte irregular remunerado de passageiros, e uso do celular durante a condução de veículo.

Para diminuir o número de infrações, a CTMac realiza rondas e fiscalização por videomonitoramento por meio de câmeras e radares com avisos.

Segundo Trindade, a presença da fiscalização eletrônica contribuiu com a redução de acidentes fatais e infrações de trânsito em comparação a 2022, quando foram registradas mais de 70 mil infrações – 5 mil a mais que este ano. E para 2024, a Companhia pretende realizar mais ações para encolher mais ainda este número.

“Vamos intensificar as campanhas educativas, principalmente nas escolas. As crianças contribuem muito com a conscientização dos pais e vamos fazer bastante palestras de orientações sobre a educação no trânsito”.

O contato da CTMac para denúncias de infração de transito é (96) 98100-0799.