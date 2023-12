Estrelas em noite mágica, estudantes brilham e emocionam na Cantata das Escolas Estaduais

Evento reuniu 1.500 estudantes de escolas públicas em palco montado em frente a Casa do Artesão, no Centro de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Numa noite iluminada, a pequena Sophia Caroline Goes, estudante da Escola Estadual José Bonifácio, da APA do Curiau, estava cheia de brilho nos olhos ao pisar no palco da Cantata Natalina das Escolas Estaduais 2023, ocorrida na noite desta quarta-feira (20), no Centro de Macapá.

Ela foi uma das 1500 iluminadas estrelas de 68 estabelecimentos públicos de ensino que deixaram o palco montado em frente a Casa do Artesão ainda mais mágico, para o encanto de pais, professores e do público que passeava pelo complexo turístico da Beira Rio.

Sophia, de 11 anos, vivenciou sua primeira experiência nos corais. Antes da apresentação, ela falou da ansiedade.

“Me dediquei bastante para esta apresentação. Comecei a ensaiar há uns dois meses, e a espera por este momento foi cheia de ansiedade. A escolha do figurino, a melodia da canção, tudo isso me deixou tão animada que sei que vou lembrar desse evento para o resto da minha vida”, compartilhou a animada aluna.

Entre a plateia também estava o enfermeiro Israel Monteiro. Ele ficou emocionado ao prestigiar o filho, aluno da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Bairro Amazonas, zona norte de Macapá. Foi a estreia do filho num coral, e o pai, cheio de orgulho, revelou a expectativa vivida pela família antes da ‘noite feliz’.

“É um espetáculo maravilhoso. Estávamos ansiosos por este dia. Meu filho ensaiava todos os dias, se preparando para brilhar no coral. Confesso que acabei ficando mais ansioso que ele, pois momentos como esse são importantes. As crianças ficam felizes e mantêm o espírito natalino vivo”.

A secretária de Educação do Estado, Sandra Casimiro, compartilhou a emoção do momento.

“Tudo isso foi pensado com muito carinho, e não começou hoje. Já faz tempo que as crianças estão se preparando. Enquanto elas ensaiam e participam, o protagonismo delas está sendo promovido”.

O governador do Amapá, Clécio Luís, também marcou presença e destacou a importância pedagógica do evento.

“Esse é um dia que jamais será esquecido por essas crianças que estão aqui. Um evento como esse ajuda a transformar a escola e a educação num momento mágico”, afirmou o governante.

A Cantata Natalina das Escolas Estaduais 2023 é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). Nesta quinta-feira (21), o evento será realizado no município de Santana, na praça em frente ao Fórum, a partir das 19h.