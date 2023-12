Ex-detento condenado por estupro é morto a tiros

Homicídio ocorreu no Bairro Infraero II. Vítima de 44 anos já tinha cumprido a pena

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (8), no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. O assassinato aconteceu na Rua Carlos Daniel, por volta das 21h50.

A autoria do homicídio ainda é desconhecida, mas a PM confirmou que a vítima, identificada como Silvio de Oliveira Pereira, de 44 anos, já tinha cumprido pena pelo crime de estupro.

Aos investigadores da Polícia Civil que estiveram no local, moradores próximos da cena do crime disseram ter ouvido apenas barulhos de tiros.

Ao verificarem que havia um homem ferido, os vizinhos chamaram o socorro médico, mas a vítima já estava em óbito.

Incursões foram feitas pela cidade, mas ninguém foi preso. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios de Macapá (Decipe).