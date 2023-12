Ex-morador de rua vistoria apartamento no Miracema: “um recomeço”

Élcio Fronchak, de 51 anos, conversa com o governador Clécio Luís durante vistoria, nesta quinta, 14

Por IAGO FONSECA

Moradores contemplados no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, vistoriaram casas e apartamento na manhã desta quinta-feira (14). A verificação é a última etapa antes da entrega das chaves, cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (18) com a presença do presidente Lula da Silva (PT) e o governador Clécio Luís.

Depois de três anos em situação de rua, o catador de latinhas paranaense Elcio Fronchak, de 51 anos, foi selecionado para um apartamento no habitacional por demanda dirigida da Defensoria Pública do Amapá. Morador de rua, ele agora está abrigado na casa de um amigo no Bairro Morada das Palmeiras enquanto aguarda o dia de realizar o sonho da casa própria.

“Acreditei muito nas pessoas, fui enganado e assaltado, agora quero ser feliz aqui, é um recomeço. Foi por causa de um assalto que fui na Polícia Civil, fiz o B.O. e o policial disse para eu ir na Defensoria Pública. Consegui fazer o documento que me roubaram e daí me inscreveram no Minha Casa Minha Vida. Não demorou dois meses e já fui contemplado”, relatou, contente, o autônomo.

No Amapá há cinco anos, Elcio comemorou a conquista e contou sua história ao governador do Estado, Clécio Luís (SD), que esteve presente no ato.

“É uma satisfação muito grande. Eu olhei lá, é muito bonito, muito bem feito, bem terminado. Não vou ter problema de me incomodar, de andar na rua, dormir em qualquer lugar. Aqui vai ser uma segurança”, concluiu Elcio.

As mil moradias das fases 3 e 4 foram distribuídas a partir de decisões da Justiça Federal para contemplar pessoas que viviam em áreas de ressaca e grupos que ocupavam a margem da Rodovia Norte-Sul, bem como foi feito cadastro reserva de grupos do aluguel social do município de Macapá e pessoas em situação de rua acompanhadas pelo Tribunal de Justiça, de acordo com a Secretaria de Estado da Habitação.

“Aqui nós vamos ter um número muito grande de famílias que têm uma história em comum, porque eles são vizinhos, são parentes. Devido a serem frutos dessa demanda dirigida, a gente acredita que o Miracema já está nesse processo de ser uma grande família de pessoas que já se conhecem”, declarou a secretária de Habitação, Mônica Dias.

O conjunto habitacional Miracema possui 2 mil moradias, com 1 mil delas entregues em 2022. É a única obra de moradia popular executada no Brasil pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, segundo o governo do Estado.

“Todos os demais empreendimentos foram paralisados. Esse continuou porque houve uma ação do governo do Estado, do senador Davi Alcolumbre e do senador Lucas Barreto, que entraram na justiça e fizeram realmente ele continuar pelas vias judiciais”, afirmou o governador Clécio.

Ainda segundo ele, mais 1 mil unidades habitacionais foram homologadas pelo Amapá para construção.

“Temos terrenos cadastrados para construir mais. Toda vez que o Governo Federal abrir o financiamento da Minha Casa Minha Vida, seja para apartamento ou casa, estaremos lá com um projeto pronto para concorrer, ganhar, construir e entregar”.