Chegamos ao capítulo 8 de Isaias

O capítulo 8 de Isaías contém um aviso de Deus sobre a invasão da Assíria, que estava prestes a ocorrer. Mesmo assim, o rei preferiu se aconselhar com os mortos sobre o que fazer. O texto bíblico é claro ao afirmar que não existe comunicação com quem já morreu. Tenha uma ótima sexta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!