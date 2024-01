Família busca ajuda para trazer filha com câncer de volta ao Amapá

Adriana dos Santos precisa retornar ao estado para ficar perto da família, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

A família da jovem Adriana dos Santos, de 37 anos, busca ajuda para trazê-la da cidade de Itajaí (SC), onde faz tratamento contra o câncer, para o município de Santana, localizado a 17 quilômetros de Macapá.

Sem recursos para custear a passagem dela e da irmã que a acompanha, a família fez uma campanha para arrecadar aproximadamente R$ 5 mil para comprar as passagens com o retorno para o mês de janeiro.

De acordo com a irmã de Adriana, Andreia Novaes, após o diagnóstico de câncer no colo do útero, a doença evoluiu para o estágio 4, o que significa que entrou em metástase, se espalhando para outros órgãos, como pulmão e pâncreas.

Adriana está internada na ala de Oncologia do Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Mesmo consciente, ela está muito debilitada e anda somente com auxílio de outras pessoas.

Adriana foi liberada pelos médicos para ficar próxima da família por considerarem importante o reencontro.

“A gente tá longe da nossa família desde janeiro desse ano. Só é apenas eu e ela aqui na cidade. É muito triste ver todo o sofrimento dela diante da doença e, principalmente, por não estar perto da nossa família e do filho dela, de 17 anos. Então pedimos a quem puder que faça uma doação de qualquer valor. Aqui, são apenas nós. Lá, está nossa família e, principalmente, seu único filho. A medica acha muito importante o retorno para o bem-estar dela, o reencontro familiar vai fazer bem pra ela”, pediu Andreia Novaes.

Quem quiser doar alguma quantia em dinheiro, o pix é o (96) 991192159 – Joilson Silva Guedes, marido de Adriana dos Santos.