Feirão de energia solar tem promoções imperdíveis e financiamentos sem esforço

Iniciativa é da Sol Mais, que já acumula 300 sistemas em funcionamento e oferece carência com as menores taxas

Por SELES NAFES

Uma das empresas mais experientes em sistemas de energia solar no Amapá, a Sol Mais, decidiu realizar um feirão de promoções, já que os preços de equipamentos fotovoltaicos devem sofrer reajuste nos primeiros meses de 2024. Além dos preços mais baixos, carência e as menores taxa de financiamento do mercado, a Sol Mais acumula credibilidade técnica, com mais de 300 sistemas já montados e em pleno funcionamento.

O iminente aumento da tarifa da Equatorial tem provocado uma corrida pela energia solar no Amapá, apesar da taxa de transmissão (uso da rede de distribuição) de aproximadamente R$ 50 que passou a ser cobrada pelo uso da rede de distribuição. Esse custo foi instituído pela Aneel, em 2022, e passou a vigorar este ano.

Mesmo assim, é possível sair de uma fatura de R$ 1 mil para pouco mais de R$ 70, em poucos meses.

Os sistemas de energia solar são indicados para residências ou empreendimentos comerciais e industriais com consumo a partir de R$ 300.

“Você paga a taxa mínima (R$ 77, em média). Assim você já vai ter uma economia de quase R$ 200 por mês”, ilustra.

Os sistemas de geração de energia solar da Sol Mais usam equipamentos com 15 anos de garantia e 30 anos de vida útil.

“Isso não quer dizer que os equipamentos vão se acabar, mas é necessário fazer a manutenção, ou seja, as substituições de alguns equipamentos”, explica Douglas Camelo, diretor da Sol Mais.

Modelos

Existem três modelos de sistemas: híbrido (gera créditos para a concessionária e armazena em baterias), on grid (gera créditos para a rede) e o off grid (armazena em baterias).

Além da elaboração dos projetos, licenciamento no Crea, instalação e acompanhamento na vistoria da Equatorial, a Sol Mais também cuida dos financiamentos, proporcionando comodidade e economia de tempo para o cliente.

Graças à parceria com um banco, a empresa consegue financiar com taxas a partir de 1,49% ao mês, a menor do mercado entre todos os bancos, mesmo os que possuem linhas específicas de crédito para energia solar.

Com essa facilidade, o cliente já sai da Sol Mais com o contrato assinado, sem precisar ir a nenhuma agência bancária. Outro diferencial é a carência de 120 dias para o pagamento da primeira parcela, e o prazo máximo do financiamento que é de 96 meses.

Para clientes de maior poder aquisitivo, o sistema pode ser parcelado no cartão de crédito em 18 vezes, sem juros.

Feirão

O Feirão da Sol Mais começou no dia 20 de dezembro e termina no próximo sábado (30). Uma parceria com a fábrica está permitindo os prazos de carência e preços. Veja os valores dos sistemas.

500 KW (De R$ 13,8 mil por R$ 10,9 mil)

1000 KW (de R$ 25,8 mil por R$ 21,9 mil)

1.500 KW (de R$ 36 mil R$ 31,9 mil)

A empresa usa equipamentos da Aldo Solar, fábrica sediada em Maringá (PR), com mais de 40 anos de tradição e excelência em tecnologia, tendo alcançado os mais conhecidos selos de certificação (ISO).

A Sol Mais funciona na Avenida Mendonça Júnior (canal), 288, Centro Comercial de Macapá. Agendamentos pelo 98808-8501.