Festa de aniversário em Laranjal vai durar 4 dias; veja programação

Terceira cidade com maior população completa 36 anos

O terceiro município mais populoso do Amapá, com cerca de 60 mil habitantes, vai completar 36 anos de criação no próximo domingo (17). A prefeitura de Laranjal do Jari divulgou, nesta quarta-feira (13), a programação cultural dos quatro dias de festa.

A programação vai misturar artistas populares e religiosos, começando amanhã (14) com bandas locais e a cantora Wanessa Maissa, que deve subir ao palco às 20h. A abertura oficial está prevista para as 19h.

Na sexta (15) começa a escolha da Rainha do Aniversário e a aparelhagem Príncipe Negro, que também se apresentará no domingo, dia do encerramento da festa.

Além da programação cultural, também haverá a inauguração de obras e anúncio do planejamento de serviços para 2024.

“Convidamos todos os nossos municípios vizinhos para celebrarmos os 36 anos de emancipação política e administrativa de Laranjal do Jari. Estamos preparando uma programação festiva, cultural e esportiva”, informou o prefeito Márcio Serrão (UB).

Veja a programação

DIA 14 DE DEZEMBRO

17H SOM MECÂNICO.

CANTORA DAVILÁ FARIAS

MICHELY MORAES

DJ MARCICLEITON

THAIS NOGUEIRA E BANDA

ABERTURA OFICIAL (BENÇÃO AO MUNICÍPIO).

ATRAÇÃO NACIONAL – WALESCA MAISSA

ISAQUE ABREU E BANDA

MICHEL MORAES E BANDA

MINISTERIO LOUVOR DE ADORAÇÃO

MINISTERIO FRUTO FIEL

MINISTERIO DE LOUVOR AMOR DE DEUS

ATRAÇÃO REGIONAL – JOSIEL SERRÃO

ENCERRAMENTO

15 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

LOCAL: PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO.

18h SOM MECÂNICO. – (PALCO DE ALIMENTAÇÃO)

SERGINHO ALMEIDA – (PALCO DE ALIMENTAÇÃO)

DJ JC ESTRELA – SONOPLASTIA

GRUPO DE CARIMBO – SORRISO CRISTALINO

CONCURSO DA RAINHA 36º ANIVERSARIO – DESFILE TRAJE TÍPICO

JEAN FREE LANCE E BANDA

AMILTON CAMPELO E BANDA

ATRAÇÃO REGIONAL – DJ RAYAN PROJECT

BANDA VERSATEIS

APARELHAGEM PRINCIPE NEGRO

ENCERRAMENTO

DIA: 16 DE DEZEMBRO DE 2023 (SABÁDO)

LOCAL: SAMAÚMA.

10H MOTOCROSS (LOCAL: ACRIVAJ).

DJ OLIVER

DJ WENDELL – SONOPLASTIA (LOCAL SAMAÚMA)

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

DJ SANDRO MIX – (LOCAL SAMAÚMA)

PAMELA EVELLYN E BANDA – (LOCAL SAMAÚMA)

KEILA PINTO E BANDA – (LOCAL SAMAÚMA)

ESTEVÃO COSTA E BANDA – (LOCAL SAMAÚMA)

GRUPO GANG DOS DANADOS – (LOCAL SAMAÚMA)

CONCURSO DA RAINHA 36º ANIVERSARIO – DESFILE TRAJE DE BANHO

QUEBRADO E CIA – (LOCAL SAMAÚMA)

ENCERRAMENTO 18H00MIN.

DIA: 16 DE DEZEMBRO DE 2023 (SÁBADO)

LOCAL: PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO.

SOM MECANICO. – (PALCO ALIMENTAÇÃO)

CANTOR ZÉ CARLOS – (PALCO ALIMENTAÇÃO)

DJ MELLO MIX – SONOPLASTIA

APRESENTAÇÕES CULTURAIS – GRUPO DE CAPOEIRA BANTOS, GRUPO MAGIA DE TUPÃ, GRUPO TRIBO JARI, GRUPO TUPINAMBÁ

LIIAN HILLS E BANDA

SALOMÃO MONTEIRO E BANDA

SIMONE MATTOS E JHONY DOS TECLADOS

PARABENS PARA LARANJAL DO JARI

ATRAÇÃO REGIONAL – DJ ASSAYAG

APARELHAGEM PRINCIPE NEGRO

ENCERRAMENTO

DIA: 17 DE DEZEMBRO DE 2023 – (DOMINGO)

RALLY DOS CASTANHAIS (LARGADA CACHOEIRA DE SANTO ANTONIO)

DJ RAMILSON MIX – (LOCAL: ACRIVAJ)

DRIKA TRINDADE

NATHY RABELLY E BANDA – (LOCAL: ACRIVAJ)

DJ JUNIOR SAUDADE – (LOCAL: ACRIVAJ)

SOM MECANICO. – (PALCO ALIMENTAÇÃO)

ERBRINHO RIBEIRO – (PALCO ALIMENTAÇÃO)

DJ SILVAM ROCHA

BANDA BLACK JACK

BANDA ROCK CLUB DOS AMIGOS

THAYUANA LIMA E BANDA

FELIPE PEGAÇÃO E BANDA

DJ ANDERSON PERFECT

ATRAÇÃO NACIONAL – NADSON FERINHA

APARELHAGEM PRINCIPE NEGRO

ENCERRAMENTO